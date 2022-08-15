2 ayda, 5 milyon 350 bin Euro

GÜN GÜN TUTUKLAMALAR…

8 Ağustos: Ülkeye yüklü miktarda para ile girmeye çalışan S.T’nin oğlu da 8 Ağustos’ta tutuklandı. Zanlının 10 kez 150 bin Euro ile geldiği, polise beyan etmediği tespit edilmişti.

6 Ağustos’ta 800 bin Euro ile giriş yapmak isterken şüpheli görülen S.T tutuklandı. 1 haftada 1 milyon 900 bin Euro ile ülkeye girdiği tespit edildi.

19 Temmuz’da Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmak isteyen Y.K.T’nin el valizi içinde 500 bin Euro tespit edilmişti.

28 Haziran’da Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a çıkış yapmak isterken, A.B. isimli kişinin üzerinde 950 bin Euro ele geçirilmişti.

16 Haziran’da polis düzenlediği ‘kurye operasyonu’ ile Ercan Havaalanı’ndan ülkeye sırt çantası içerisinde 500 bin Euro ile giriş yapmaya çalışan O.S’yi tutuklamıştı.

Ayşe GÜLER

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye son 2 ayda 4 kişi ‘kaynağı izahat edilemeyen’ 4 milyon 400 bin Euro ile giriş yaparken tespit edildi.

1 kişi ise 950 bin Euro ile ülkeden çıkış yapmak isterken yakalandı.

Bu rakamın; yalnızca polis tarafından tespit edilip, mahkemelerin gündemine gelip, basına yansıyan miktarı temsil etmesi daha da ürküttü.

“Para Kambiyo Yasası ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası”na aykırı hareketten tutuklanan 5 kişi hakkındaki polis soruşturması genişledi.

Mali polis, zanlıların farklı tarihlerdeki ülkeye giriş-çıkışları mercek altına aldı.

Aksun da dikkat çekti…

Zanlılarla ilgili soruşturmalar sürerken, hatırlanacağı üzere; Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun da Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2021-2022 Adli Yılı kapanışında özellikle dünyada sanal imkanların artması ile değişen suç tiplerinden ülkemizin de nasibini aldığına vurgu yaptı.

Özellikle izinsiz sanal kumar/bahis ve bundan sağlanan gelirin aklanması ciddi bir sorun olarak karşılarına çıktığını dile getiren Aksun, “Bu faaliyetlerden kazanılan para hacmi oldukça yüksek olmakla birlikte bu paranın aklanabilmesi için çok sayıda kişinin banka hesaplarını kullandırdığının farkında olduğumuzu ve bunun da suç teşkil ettiğini belirtmek isteriz” demişti.

“Yatırım amaçlı” dediler, izahat yapamadılar…

Yargının da gündemine gelen meselelerle ilgili zanlıların tümü söz konusu paranın “yatırım” amacıyla olduğunu ifade etse de kaynağına ilişkin izahat yapamadı.

Polis, bazı soruşturmaları ‘kurye’ operasyonu olarak adlandırdı.

Hepsi Ercan Havaalanı’ndan giriş yapmak istedi…

Özellikle son dönemde tutuklanmalarının ardından, basına da yansıyan meselelerle ilgili 5 zanlının hepsinin ülkeye giriş veya çıkış da Ercan Havaalanı’nı kullandığı görüldü.

4’ü Ercan’dan ülkeye giriş, 1’i de çıkış yapmak isterken tespit edildi.

Paralar ne oluyor?

Polisten elde edilen bilgiye göre; ele geçirilen paralar makbuz karşılığında Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırılıyor.

Dava sonucunda söz konusu para ya iade ya da müsadere ediliyor.

TARİH TARİH, YARGIYA YANSIYAN MESELELER…

6 Ağustos: 1 haftada 1 milyon 900 bin Euro ile ülkeye girdi, tutuklandı

Ülkeye 6 Ağustos tarihinde tasarrufundaki 800 bin Euro ile giriş yapmak isterken şüpheli görülen S.T adlı işletmeci tutuklanmıştı.

Tayşi’nin bir haftada 1 milyon 900 bin Euro’yla ülkeye geldiği ve “Yatırım Yapmak Amacında” olduğu mahkemede polis tarafından açıklanmıştı.

Polis, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası”na aykırı harekette soruşturma başlatmış, ardından 2 kişi daha tutuklanmıştı.

Oğlu da tutuklandı: 10 kez 150 bin Euro ile geldi, beyan etmedi

Zanlının ardından aynı ismi taşıyan oğlu da havalimanından giriş yaptığı sırada tutuklanmış ve 8 Ağustos’ta mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının 9 Ocak-14 Temmuz tarihleri arasında 10 kez Ercan Havalimanında Gümrük Yetkililerine beyan etmeyerek ülkeye toplamda 1.500.000 Euro getirmek suretiyle Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ettiğini belirtmişti.

“Yatırım amaçlı” demişti, paranın kaynağı bulunamadı

Öte yandan 19 Temmuz’da ise yine Ercan Havaalanı’ndan el valizi içindeki 500 bin Euro ile Y.K.T isimli kişi ülkeye girmek isterken yakalanmıştı.

Zanlı, söz konusu paranın ‘yatırım amaçlı’ olduğunu beyan etse de ‘paranın kaynağı ile ilgili makul bir izahat bulunmadığı” gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Polis, zanlının daha önce de ‘Mülk ve Konut alımı’ amacıyla ülkeye 600 bin Euro ile girdiğini ifade etmişti.

950 bin Euro ile çıkış yapmak istemişti…

Polis, 28 Haziran’da Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a çıkış yapmak isterken, A.B. isimli kişinin üzerinde 950 bin Euro tespit etmişti.

Polis, yapılan ilk soruşturmada zanlının farklı tarihlerde havalimanından giriş yapıp, kısa sürede çıkış yaptığını anlatmıştı.

Sırt çantasında 500 bin Euro

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği, aldığı bir ihbarı değerlendirmiş, 16 Haziran’da düzenlediği ‘kurye operasyonu’ ile Ercan Havaalanı’ndan ülkeye sırt çantası içerisinde 500 bin Euro ile giriş yapmaya çalışan O.S’yi tutuklamıştı.

Polis zanlı hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, ilk tespitlere göre, suçtan elde edilen gelir olduğuna inanılan 850 bin Euro’yu da farklı tarihlerde yolcu beraberi getirdiğinin tespit edildiğini mahkemede aktarmıştı.

Yürütülen geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde meblağın artacağına inanıldığını belirten polis, meselenin güneyle bağlantısına da dikkat çekmişti.

Polis, zanlının geçmişte beraberindeki paraları KKTC’ ye getirdiği günlerde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptıktan hemen sonra kısa bir zaman dilimi içerisinde güneye geçiş yaptığı ve ardından kuzeye geri dönerek aynı gün içerisinde Ercan Havalimanı’ndan ayrıldığının tespit edildiğini söylemişti.

Zanlının kuvvetle muhtemel getirdiği paraları kuzey üzerinden güneye götürdüğüne inanıldığını da mahkemeye aktarıldı.

Polis, zanlının, yapılan sorgusunda paranın gayrimeşru kaynağını gizleyip makul bir izahat veremediğini söyledi.

Yürütülen soruşturma neticesinde zanlının 2022 yılı içerisinde ilk tespitlere göre 1 Nisan’da da yolcu beraberi 150 bin Euro, 23 Nisan’da ise 200 bin Euro nakit para getirdiğinin tespit edildiği mahkemede aktarılmıştı.