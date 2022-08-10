2 ani ölüm

Lefkoşa ve Girne’de 46 ve 66 yaşlarında iki kişi hayatını kaybetti.

Polis Bülteni’nde yer alan bilgiye göre; 66 yaşında Lefkoşa’da sakin Hüseyin Evre, saat 15.30’da kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanarak, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Aynı gün, saat 18:30 sıralarında, Girne’de sakin 46 yaşındaki Özkan İpek, iş yeri önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Polis her iki kaybı “ani ve gayri tabi ölüm” olarak duyurdu.