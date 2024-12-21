1’i bebek, 3 kişi aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Gazimağusa, Girne ve Esentepe bölgelerinde 7 aylık bebek, 50 yaşındaki şahıs ve 69 yaşındaki şahıs aniden rahatsızlanarak hayatlarını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre adı edilenlerin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Gazimağusa’da, 50 yaşındaki Nurjemal Astanova, ikamet ettiği evde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Doktor tarafından yapılan dış muayenede herhangi bir darp ya da cebir izine rastlanmadı.

Girne’de, 7 aylık Jasmine Sochukvukaıma Nwabueze, ailesinin müdahalesiyle önce Miracle Hospital Hastanesi’ne, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan dış muayenede darp ya da cebir izine rastlanmadı.

Esentepe’de ise 69 yaşındaki Paul Anthony Fitzpatric, evinde ölü bulundu. Doktorların yaptığı dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.

3 kişinin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirleneceği kaydedilirken, polisin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.