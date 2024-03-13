1’i ağır 2 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da, dün gerçekleşen 2 farklı iş kazasında 2 kişi yaralandı, 1 kişi ise tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre olaylardan ilki Boğazköy’de yaşandı. 40 yaşındaki H.G. isimli şahıs, paletleme makinesinin arıza yapması üzerine, muhtemel bir tehlikeye karşı gerekli önleyici tedbiri almayı ihmal edip makinenin tekrardan çalışmasını sağladı. O esnada palet üzerindeki su kolisini tamamlamaya çalışan 22 yaşındaki Muhammad Shahroz, başının paletleme makinesi içerisine sıkışıp yaralandı.

Shahroz, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, yoğun bakımda müşahede altına alınırken, H.G. isimli şahıs tutuklandı.

Yine Salı günü gerçekleşen bir diğer olayda ise Lefkoşa’da faaliyet gösteren işyeri içerisinde, 45 yaşındaki Hasan Kabaali üst kat için su borularını yapıştırdığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 2.20 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.

Kabaali kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polis iki olayla ilgili de soruşturma başlattı.