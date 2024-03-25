19 yaşındaki Barış Ağca trafik kazasında hayatını kaybetti

Girne-Güzelyurt ana yolunda saat 02.30’da meydana gelen ve 172 miligram alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün aracının karşı şeride geçerek başka bir araçla yüz yüze çarpıştığı trafik kazasında, 19 yaşındaki Barış Ağca hayatını kaybetti. Kazada Tuğçe Kocagül (K-30) ile Zeynep Kartal (K-18) ise ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre, kaza, Girne - Güzelyurt ana yolunun 12-13’üncü kilometreleri arasında, 172 miligram alkollü içki tesiri altında Girne istikametine doğru seyreden Emirhan Yürük (E-32) yönetimindeki UE 621 plakalı salon araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. UE 621 plakalı araç o sırada karşıdan gelen Zeynep Kartal (K-18) yönetimindeki EE 461 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu iki araç yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu EE 461 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alsancak’ta sakin Barış Ağca (E-19) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada sonucu UE 621 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tuğçe Kocagül (K-30) ve EE 621 plakalı araç sürücüsü Zeynep Kartal ağır yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tuğçe Kocagül’ün beyin kanaması, Zeynep Kartal’ın ise kafatası kırığı, göğüs kafesi kırığı, iç organ yaralanması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahade altına alındıkları kaydedildi.

Kazaya yol açan UE 621 plakalı araç sürücüsü Emirhan Yürük ise tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu kazayla 2024’teki trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.