19 kişiyi dolandırdılar, teminatla serbest kaldılar

Lefkoşa’da 2021 Yılı Temmuz-Eylül ayları içerisinde meydana gelen “Sahtekârlıkla Para Temini ve Sahte Davranışla Kayıt Temini” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.K ve suç ortağı olduğu tespit edilen zanlı M.G yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Hüseyin Oran zanlı M.G’nin daha önceden tutuklanan zanlı E.K ile 2021 yılı Temmuz-Eylül ayları arasında Lefkoşa'da faaliyet göstermekte olan XP Travel isimli işyerinden henüz tespit edilemeyen kişilerin kredi kartı bilgileri kullanarak dolandırmak niyetiyle 18 farklı şahsa uçak bileti kesip, bir şahsa otel rezervasyonu yaparak karşılığında toplam 35000 TL para aldıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili yapılan şikâyet üzerine zanlıların tespit edilip tutuklandığını ve etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunmaları, zanlı E.K’nin 15 bin TL, zanlı M.G’nin 5 bin nakit teminat yatırması ve E.K için KKTC vatandaşı iki kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlı M.G için ise 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.