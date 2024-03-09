19 bin 480 adet elektronik sigara tütünü tespit edildi, 6 kişi tutuklandı

Mağusa Limanı'nda bulunan bir gemide dün yapılan operasyonda 19 bin 480 adet elektronik sigara tütünü tespit edildi, olayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Mağusa Limanı'nda dün 18.30 sıralarında bir gemide Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda 19 bin 480 adet elektronik sigara tütünü tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında mesele ile bağlantılı olarak M.E.(E-24), M.E.(E-51), U.E.(K-18), E.M.(E-44), Y.G.(E-29) ve M.G.(E-50) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.