18 yaşında hayatını kaybetti

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Fatih Can hayatını kaybetti.

Kaza gece kulüpleri mevkiinde, saat 22.00 sıralarında, Fatih CAN (E-18), yönetimindeki GY 594 plakalı van araç ile isimsiz tali yol kavşağından anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Mustafa TUŞ (E-53) yönetimindeki JL 545 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GY 594 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Osman CERİTLİ (E-22) ve Nuh Ali CERİTLİ (E-26) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan GY 594 plakalı van araç sürücüsü Fatih CAN yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.