17 yaşındaki ehliyetsiz sürürcü, yaya geçidindeki yayaya çarptı, kaçtı

Ehliyetsiz bir şekilde kullandığı araç ile yayaya çarpan ve daha sonra olay yerinden kaçan 17 yaşındaki zanlı A.E tespit edilip tutuklanmasının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

‘Yaya geçidindeki E.K’ye çarptı, başka bir araçla kaçtı’

Mahkemeye bilgi polis memuru Vahit Bakkal, zanlı A.E’nin (K-17) Ehliyetsiz ve sigortasız bir şekilde araç kullandığını belirtti. Polis, aracı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın dikkatsiz bir şekilde kullanan zanlının, seyrettiği yol üzerinde yaya geçidinden yolu yaya olarak geçmeye çalışan E.K’ye (K-22) çaptığını söyledi.

Yayanın hayati tehlikesi yok

Polis, kaza sonrası araç sürücüsünün aracını kaza mahalli yakınlarında bırakarak başka bir araç ile olay yerinden ayrıldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, kaza sonucu yaralanan yayanın kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, ayda bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 100’er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.