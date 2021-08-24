16 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti, tutuklandı
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı M.B. mahkeme huzuruna çıkarıldı.
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı M.B. mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede ifade veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, 62 yaşındaki zanlı M.B’nin Temmuz ayı içerisinde Lefkoşa’da 16 yaşındaki kız çocuğuna karşı cinsel saldırı suçunu işlediğini belirtti. Polis, olayın kendilerine 23 Ağustos tarihinde rapor edildiğini ve zanlının aynı tarihte tutuklandığını aktardı.
16 yaşındaki kız çocuğunun ifadesine başvuran polis, zanlının çocuğa telefon aracılığıyla mesaj da attığının öğrenildiğini aktardı.
3 gün tutuklu kalacak
Polis, telefon kayıtlarının incelenmesi ve ifadelerin alınması gerekliliğiyle zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına istenilen tutukluluk emrini verdi.