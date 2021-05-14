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15'i yerel 22 yaka

15'i yerel 22 yaka

Kıbrıs'ın kuzeyinde bugün 4179 test yapıldı, 15'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı.

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Kıbrıs'ın kuzeyinde bugün 4179 test yapıldı, 15'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı.

Vakaların 2'si havayolu ile ülkeye geldi, 5 kişi ise temaslıydı.

Vakaların 9'unun Lefkoşa, 2'si Mağusa, 3'ünün Girne, 1'inin ise Güzelyurt Bölgesi'nden olduğu belirlendi. 

Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle: "Toplam 4179 test yapıldı, 15'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4179 olup, 15'i yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 56 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır. 

9 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-5/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1/ Hamitköy-2 


Girne 

Girne Merkez-2 / Edremit-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1 / Sakarya-1 

Güzelyurt 

Yukarı Bostancı-1 

14 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4179   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 15 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.091.211  

Toplam Vaka Sayısı: 6840 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6345 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 462 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 28 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 417 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 185   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 69 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2262 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3173

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