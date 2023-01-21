15 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen 15 yaşında çocuğa karşı “Çocuğun Cinsel İstismarı, Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal ve Cinsel Saldırı” suçlamaları üzerine tutuklanan zanlı M.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis çavuşu Mustafa Özmüezin, zanlının Lefkoşa’daki evinde 15 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının 15 yaşındaki çocuğun çektiği görüntüsünü WhatsApp üzerinden geçici fotoğraf olarak gönderdiğini ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirtti.

Polis olayın, çocuğun şikayeti üzerine bilgilerine geldiğini ve soruşturma başlatıldığını, zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını, çocuğun doktor kontrolüne götürüldüğünü ve rapor hazırlanması gerektiğini, ayrıca zanlının evinden alınan kıyafet ve çarşafların DNA incelemesi yapılacağını, zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.