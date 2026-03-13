TC MSB doğruladı: İran'dan fırlatılan 3'üncü füze havada engellendi

İran'dan atılan balistik füze Türkiye üzerinde atmosfere girmeden imha edildi.

Gece saatlerinde Adana'da, Batman'da ve Diyarbakır'da balistik füzeyi ve engellenme anını birçok vatandaş tarafından gözlemlendi.

Konuya ilişkin açıklama ise Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiğinin bildirildiği açıklamada “Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.” denildi.

Bakanlık, milli güvenliğin öncelenerek bölgedeki tüm gelişmelerin dikkatle takip edildiği dile getirildi.

Hatay ve Gaziantep'e füze parçaları düşmüştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Mart'ta İran'dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’e düştüğü, olayda can kaybı olmadığı da belirtilmişti. Olayla ilgili İran büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrılarak izahat istenmişti.

4 Mart'ta da yine İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti.

Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı.

İran füzelerine karşı Malatya'ya Patriot konuşlandırılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk hava sahasının korunması amacıyla yeni bir adım atmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını bildirmişti.