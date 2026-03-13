Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun kendisiyle ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

“Bugün de ‘Cumhurbaşkanı hangi ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu bilmesi lazım’ demiş Sn. Tahsin Ertuğruloğlu! Anlayabildiğim kadarıyla kullandığım barış dilinin dozunu fazla bulmuş” diyen Erhürman, Ertuğruloğlu ile kendisinin aynı düşünce ve dil dünyasına mensup olmadığının herkesin malumu olduğuna dikkat çekti.

Erhürman, “Dolayısıyla kendisinin tercih ettiği dilin benim tercihim olmadığını bildiğini tahmin ediyorum. Ben, ‘akıl dili’ ve ‘barış dili’ ile konuşmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların devamı şe şekilde:

“Bu arada lütfen kimse, Sn. Ertuğruloğlu'nun her konuşmasında bana bu tip ithamlarda bulunması dolayısıyla üstlendiğimiz görevlerin gerektirdiği iletişimi kuramadığımız endişesine kapılmasın. Cumhurbaşkanlığı olarak Dışişleri Bakanlığı ile iletişim kurmamız gereken her konuda, devlet ciddiyeti çerçevesinde gerekli iletişimi kuruyoruz.”