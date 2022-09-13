Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’in ‘pazarlık usulü, açık arttırma ile yapılacak olan’ ve Rekabet Kurulu’na takılan yakıt ihalesine ‘devam kararı’ getirildi.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, 15 Eylül Perşembe günü, aynı şartlarda yeniden ihaleye çıkılacağını belirtti.

Üresin, ihalenin Rekabet Kurulu’nun gerekli incelemeyi yaptığını ve ‘ihaleye devam’ kararı verdiğini belirtti.

‘Şartnamede inceleme’ talebiyle ertelenen ihalenin yeniden ‘pazarlık usulü ile’ yapılacağını kaydeden Üresin, “Rekabet kurulu kararı geldi, ihaleye devam kararı getirildi. Perşembe günü 15 Eylül’de aynı şartlarda ihaleye çıkılacak” dedi.

Hatırlanacağı üzere; şartname alan bir şirketin Rekabet Kurulu’na şikayette bulunduğu ve ihalenin dün sabah Rekabet Kurulu’nun ‘şartnamede inceleme’ talebiyle ertelendiği açıklanmıştı.