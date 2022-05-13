15. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı Pazar günü...
Akıncılar Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel “Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı”nın 15’incisi Pazar günü düzenleniyor.
A+A-
Akıncılar Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel “Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı”nın 15’incisi Pazar günü düzenleniyor.
Belediye açıklamasına göre, panayır 10:00 - 19:00 saatleri arasında Akıncılar Köy Meydanı’nda yer alacak.
Panayırda yiyecek içecek stantlarının yanı sıra çeşitli eğlenceli etkinlikler de olacak.
Bu haber toplam 113 defa okunmuştur