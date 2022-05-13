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15. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı Pazar günü...

15. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı Pazar günü...

Akıncılar Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel “Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı”nın 15’incisi Pazar günü düzenleniyor.

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Akıncılar Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel “Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı”nın 15’incisi Pazar günü düzenleniyor.

Belediye açıklamasına göre, panayır 10:00 - 19:00 saatleri arasında Akıncılar Köy Meydanı’nda yer alacak.

Panayırda yiyecek içecek stantlarının yanı sıra çeşitli eğlenceli etkinlikler de olacak.

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