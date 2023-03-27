15 bin TL’den yüksek alan herkesten yüzde 2 ila 5 arası kesinti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun gündemine bugün gelecek olan, kamuoyunda “Maaşlarda kesinti yasası” olarak bilinen yasa önerisine ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Ünal Üstel, öneriye ilişkin detayları paylaştı.

Maaşlardan kesinti, bütçeden tasarruf ve ek vergiler aracılığıyla elde edilecek katkılarla toplam 1 milyar TL civarı bir bütçe oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Üstel, “Özellikle maaş kesintilerinden toplayacağımız parada önceliğimiz eğitim ve sağlık” dedi.

Yasa önerisinin son şeklini Meclisten bugün geçireceklerini söyleyen Üstel, “15 bin TL’den az maaş alanlardan kesinti yapılmayacak, 15 bin TL ila 55 bin TL arasında yüzde 2 kesinti, 55 bin RL – 75 bin TL arası yüzde 2 kesinti, 75 bin TL’den fazlasına yüzde 5 kesinti yapılacak” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Bunu 1 ay gönüllülük esasında yapalım dedik. İsteyen vatandaş, yazılı dilekçeyle bunu iptal edebilir” diyen Üstel, “Bunu 9 aya yayalım, 55 bin TL altını buna hiç dahil etmeyelim dedik” şeklinde konuştu.

Üstel, maaş kesintileri dahil atacakları tüm adımlarla 9 ayda toplam 1 milyar TL kaynak toplamayı hedeflediklerini söyledi.