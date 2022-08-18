“14. Ozanköy Pekmez Festivali” 26-28 Ağustos’ta düzenlenecek

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen “14. Ozanköy Pekmez Festivali” 26 Ağustos Cuma günü başlıyor.

3 gün sürecek festivalin tanıtımı için bugün Girne Belediyesi’nde Başkan Nidai Güngördü’nün katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Covid-19 nedeniyle 2 yıldır dijital ortamda duzenlenen festivali bu yil fiziki ortamda gerçekleştireceklerini söyledi. Güngördü, eski adı “Kazafana” olan köyün Osman Türkay nedeniyle “Ozanköy” adını aldığını anımsatarak, festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerle Osman Türkay’ın da anılacağını belirtti. Festival programı hakkında bilgi veren Güngördü, festivalin bölge halkının sosyal yaşamına yeniden renk katacağını vurguladı.



Program

Girne Belediyesi ve Ozanköy muhtarlığı tarafından Ozanköy bölgesinin turistik tanıtımına, harup ve pekmez üretiminin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival, pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aradan sonra bu yıl yeniden yapılıyor.

Ozanköy Dr. Fazıl Küçük Caddesi'nde yapılacak festivalde el işi, yiyecek ve içecek stantları yer alacak.

Şair Osman Türkay’ın şiirleri, ‘harup ve pekmezin sağlığımıza faydaları’ konulu sunumların yapılacağı festivalde, halk dansları gösterileri, dinleti ve konserler ve Pekmezli Tatlılar Yarışması düzenlenecek.

Festival programı şöyle:

“26 Ağustos Cuma: 19.00 Festival açılışı ve konuşmalar, şira ikramı, stantların gezilmesi; 19.30 Halk Dansları Gösterisi, Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu; 19.45 Konser, Utku & Gizem Yerebakan; 20.45 Halk Dansları Gösterisi Orak Kültür - Sanat ve Eğitim Merkezi (Feslikan Oraklar Grubu); 21.00 Niyal Öztürk Band.

27 Ağustos Cumartesi: 19.00 Sunum ve Şiir Dinletisi, Şair Osman Türkay’ın Hayatı ve Şiirleri (Konuşmacı Prof. Dr .Şevket Öznur (Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı – Öğretim Üyesi), Şiir Seslendirme Ahmet Uçar ( Şair) ( Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ve Osman Türkay Vakfı İşbirliğinde )); 19.15 Halk Dansları Gösterisi, Girne Genç Sanatseverler Derneği; 19.30 Konser İpek Amber & İbrahim Çetiner; 20.30 “Ülkemizde Harup Ağacının Önemi ve Üretimi” Konuşmacı: Mehmet Atak ( Girne Belediyesi Yüksek Ziraat Mühendisi); 20.45 Tango Dans Gösterisi Tango Siempre Cyprus; 21.00 Konser Eda Girgin.

28 Ağustos Pazar: 19.00 Pekmezli Tatlılar Yarışması Yarışma Jürisi Koordinasyon Görevlisi Cemaliye Erpak Karaosmanoğlu (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi); 19.15 Pekmezin Sağlığımıza Faydaları Konulu Sunum, Konuşmacı: Naile Soyel (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi); 19.30 Halk Dansları Gösterileri (Hasder); 19.45 Konser Tenha; 20.45 Pekmezli Tatlılar Yarışması Sonuçlarının Açıklanması; 21.00 Halk Dansları Gösterisi Lapta Belediyesi Halk Dansları Topluluğu; 21.15 Final Konseri Hikmet Kurtarıcıoğulları”