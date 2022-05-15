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14.604 test, 45 pozitif vaka

14.604 test, 45 pozitif vaka

"Toplam 14.604 test yapıldı, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır."

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.604 olup, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

21 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

15 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.604  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45           

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.906.773            

Toplam Vaka Sayısı: 94.415                   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.700                              

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 480              

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 471          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

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