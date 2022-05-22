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14.142 test , 30 pozitif vaka

14.142 test , 30 pozitif vaka

"Toplam 14.142 test yapıldı, 30 pozitif vakaya rastlanmıştır."

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.142 olup, 30 pozitif vakaya rastlanmıştır. "

18 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 6 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

22 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.142 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30              

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.964.112             

Toplam Vaka Sayısı: 94.695                         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.064                                  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 396                   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 390           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

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