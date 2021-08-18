14.103 test, 152'si yerel 179 pozitif vaka
"Toplam 14.103 test yapıldı, 152'si yerel 179 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti, 242 kişi taburcu edildi"
"Toplam 14.103 test yapıldı, 152'si yerel 179 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti, 242 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.103 olup, 152'si yerel 179 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 242 kişi taburcu edilmiştir.
7 kişi yurt dışından hava yolu, 2 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 152 kişi ise yerel vakadır.
70 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 33 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 7 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-9/ Gönyeli-16/ Yenikent-2/ K.Kaymaklı-4/ Yenişehir-1/ Çağlayan-1/ Metehan-3/ Demirhan-2/ Dereboyu-1/ Arapahmet-2/ Değirmenlik-1/ Gelibolu-1/ Hamitköy-4/ Surlariçi-2/ Marmara-1/ Taşkınköy-1/ Haspolat-8/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-8/ Meriç-1 / Akıncılar-1
Girne
Girne Merkez-16/ Alsancak-3/ Karaoğlanoğlu-1/ Taşkent-1/ Boğazköy-1/ Dikmen-2/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-2/ Esentepe-1/ Karakum-3/ Çatalköy-1/ Lapta-3
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-15/ Maraş-2/ Kaliland-1/ Anadolu-1/ Geçitkale-1/ Baykal-1/ Tuzla-1/ Sakarya-1/ Akdoğan-1/ Karakol-2/ Görneç-1/ Çanakkale-4/ Vadili-1/ Yeniboğaziçi-1
İskele
İskele Merkez-1 / Kuzucuk-1/ Dipkarpaz-3
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-5/ Aydınköy-1/ Akçay-1
Lefke
Taşpınar Köyü-1/ Doğancı-1/ Yeşilırmak-1
18 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.103
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 179
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 9
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18
Yerel Vaka Sayısı: 152
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 242
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.235.365
Toplam Vaka Sayısı: 14.244
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.284
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1915
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1681
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 156
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 45
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3363
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 574
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 327
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3030
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 37.287