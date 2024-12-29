UBP – YDP – DP Hükümeti, tek seferde 133 kişiye daha istisnai yurttaşlık verdi.

Karar, 28 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararda, yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isim ve bilgileri yer aldı.

Hükümet, son olarak 14 Kasım tarihinde 136 kişiye daha Bakanlar Kurulu kararıyla ‘istisnai’ yurttaşlık hakkı vermişti.

YENİDÜZEN’in elde ettiği verilere göre son 1 yılda verilen yurttaşlık sayısı 4 bin 564’e yükseldi.