13 yıldır aranıyordu

İngiltere’de dolandırıcılıktan elde ettiği düşünülen paranın bir kısmını Kıbrıs’ın kuzeyine getirerek, “suç gelirini aklama suçu” işleyen ve 13 yıldır aranan şahıs olan C.E. teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, C.E. isimli zanlının 2006-2010 yılları arasında İngiltere’de suç ortaklarıyla birlikte oluşturduğu hayali yardım fonuyla elde ettiği 25 milyon Euro paranın 6 milyon 700 bin Sterlin, 7 milyon 100 bin Euro ve 200 bin TL tutarını kuzeye getirerek, kara para aklama suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlı, kızı ve damadı hakkında Suç Gelirlerinin Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareketten dava açıldığını belirtti.

Polis, zanlının kızı ile damadının yargılanarak, hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Polis, dava tarihinde ülkeden kaçan zanlının yargılanamadığını ve aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının 21 Aralık 2022 tarihinde Ledra Palace Sınır Kapısı’nda giriş-çıkış işlemi yaparken yakalandığını belirtti.

Polis, zanlının işlediği suçtan İngiltere’de 11 yıl hapse mahkum edildiğini, kuzeyde ise suç geliri aklama suçundan yargılanacağını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 300 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.