13 yıl sonra Mecliste!

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, ’Hal Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurul gündemine gönderdi.

Söz konusu tasarı, 2010 yılından bu yana Meclis’te tamamlanmayı bekliyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, “Hal Yasa tasarısı bugün komitemizden 3. Oylaması da yaparak, Meclis Genel Kurulun’a havale edilmeye hazır hale gelmiştir. CTP bazı maddelere çekince koyup itiraz etmiş olsa da yasanın geneli oybirliği ile geçmiştir” dedi.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini ifade ettiler. Ayrıca, Komite toplantısında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Fide Kürşat katıldı. Toplantıya ayrıca UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de katıldı.