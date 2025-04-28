13 Yaşındaki Piyanist Hasan Minalay Resital verecek

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin bu yıl Turizm Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla gerçekleştirdiği 20. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Hasan Minalay Piyano Resitali ile devam ediyor.

13 yaşındaki Kıbrıslı Türk piyanist Hasan Minalay 20. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali çerçevesinde yarın akşam Piyano Resitali verecek.

Piyano eğitimine 7 yaşında başlayan ve halen eğitimini piyanist Yuliya Yılmaz ile sürdüren Hasan Minalay tüm katıldığı piyano yarışmalarında birincilik ödülü kazanmış, Enka Sanat Sahnesi, DAÜ R.R. Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, Naci Talat Vakfı ve Bellapais Manastırı’nda konserler verdi.

Hasan Minalay yarın saat 20.00’ de Bellapais Manastırı’nda vereceği resitalinde; Beethoven, Liszt, Chopin, Rachmaninov ve Prokofiev’ in yapıtlarını seslendirecek.

Konsere giriş biletleri (400 TL) Deniz Plazalar, Bellapais Gardens, Kybele, Bellapais Manastır girişinden veya online olarak gişekibris.com ile kibrisbiletcim.com' dan sağlanacak.

Festival 2 Mayıs’ ta Bellapais Manastırı’nda yer alacak Barok Konseri ile devam edecek. Bu konserde kullanılacak Barok Müzik çalgısı Klavsen (Çembalo) ise Bellapais Manastırı’nda ilk kez sanatseverlerle buluşacak.