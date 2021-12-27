13 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi, ‘cinsel saldırı ve tecavüzden’ tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen 16 yaşından küçük 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B. M. A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, Zanlı Burak Mutlu Atılgan’ın 16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz, 16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Dokunulmazlığını İhlal Amacı İle Alıkoyma, Çocukların Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı meselesi ile huzurda olduğunu belirtti. Polis, 26 Aralık’ta Lefkoşa' da, zanlının kullanımında bulundurduğu aracı ile alışveriş yapacakları gerekçesi ile 13 yaşındaki S.V.’yi araç ile Osman Örek caddesinin güneye bakan ormanlık alan içerisine götürerek konu aracın arka koltuk kısmında rızasıyla ilişkiye girerek ‘cinsel saldırı ve cinsel tecavüz’ suçunu işlediğini anlattı.

Aynı tarihte tutuklandı, aracı emare olarak alındı

Zanlının aynı tarihte Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını ve aracının emare olarak alındığını söyleyen Polis, tahkikatın yeni başlamış olup alınması gereken ifadeler, cep telefonu dökümleri olduğunu belirtti.

Doktor kontrolünden geçecekler

Ayrıca Müşteki ile Zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastanesinde doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini söyleyen Polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.