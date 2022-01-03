13. maaş gecikti, emekliler banka önünde bekledi

Maliye Bakanlığı tarafından bugün ödeneceği açıklanan 13.maaşlar, öğleden sonra hesaplara yatmaya başladı, bankalarda işlem gecikti.

13. maaşların bugün ödeneceği açıklaması üzerine bankalara giden emekliler, ‘henüz yatmadı’ yanıtı aldı, bir süre mağduriyet yaşandı.

Maliye’den elde edilen bilgiye göre maaşlar hesaplara öğlenden sonra yatırılırken, bankalarda işlemlerin başlaması bankadan bankaya farklılıklar gösterdi. Bazı bankalardan ise ‘Vezneler kapansa bile ATM’lerden de para çekilebilir, maaşlar yattı’ açıklaması yapıldı.