“13 kök hintkeneviri bitkisi bulundu”
Narkotik ekipleri, “kök sökme” adını verdikleri operasyonu sonucunda 6 gram hintkeneviri ve 4 buçuk kilo ağırlığında, toplam 13 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirdi.
Narkotik ekipleri, “kök sökme” adını verdikleri operasyonu sonucunda 6 gram hintkeneviri ve 4 buçuk kilo ağırlığında, toplam 13 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında 31 yaşındaki S.F.F. ile 24 yaşındaki A.M.S.A. isimli zanlıların tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü madde bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında, A.M.S.A. isimli zanlının Yeşilırmak’taki evinde yapılan aramada ise özel yapılmış sera içerisinde, saksılara yerleştirlmiş, yaklaşık 4 buçuk kilo ağırlığında, toplam 13 kök hintkeneviri türü bitkinin bulunarak emare alındığı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu şahısların tutuklandığı, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü ifade edildi.