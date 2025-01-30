13 kişiye daha “istisnai” yurttaşlık
Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 13 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
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Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 13 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:
Ali Can Akca
İslim Aslan
Seydi Ahmet Odabaşı
Muhammet Kanat
Nermin Kanat
Süleyman Tuncay
Hakan Ata
Doğuş Koca
Hilal Muculu
İzzettin Yiğit
Zelal Su Arslan
İbrahim Sancak
Hilmi Güner
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Etiketler : yurttaşlık, kktc, vatandaşlik