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13 kişiye daha “istisnai” yurttaşlık

13 kişiye daha “istisnai” yurttaşlık

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 13 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

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Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 13 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:

Ali Can Akca

İslim Aslan

Seydi Ahmet Odabaşı

Muhammet Kanat

Nermin Kanat

Süleyman Tuncay

Hakan Ata

Doğuş Koca

Hilal Muculu

İzzettin Yiğit

Zelal Su Arslan

İbrahim Sancak

Hilmi Güner

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