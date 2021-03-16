125 kişilik ‘Yangın Hazır Kuvvet Ekibi’ kuruluyor

Bakanlar Kurulu, 1 Nisan - 30 Kasım 2021 tarihleri arasında mevsimlik işçi statüsünde 125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulmasına karar verdi.

Bu kişilerle ilgili gerekli ödeneğin, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Kısmi Mesai Çalışanların Ücretleri" kaleminden karşılanacağı duyuruldu.

Karar, 15 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.