12 Yaşında, sanatıyla Avrupa’ya ilham oldu

Yakın Doğu Koleji öğrencisi Gülce Özsaltık, Avrupa Koklear İmplant Kullanıcıları Derneği’nin İstanbul’da düzenlediği sempozyumda eserleriyle ilham verdi.

Yakın Doğu Koleji 7’nci sınıf öğrencisi Gülce Özsaltık, davet edildiği 15. EURO-CIU Sempozyumu’nda sergilenen resimleri ile büyük beğeni toplarken katılımcılara sanat aracılığıyla ilham verdi. “Geçmiş, Bugün, Gelecek: Koklear İmplant ile İşitme Yolculuğu” temasıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsü’nde düzenlenen sempozyum, Avrupa Koklear İmplant Kullanıcıları Derneği (EURO-CIU) tarafından organize edildi. İşitme kaybı yaşayan bireylerin hayatını değiştiren koklear implant teknolojisinin etkilerini ele alan dönüştürücü gücünü gözler önüne serdi. Avrupa’daki koklear implant kullanıcılarını temsil eden EURO-CIU’nun bu önemli etkinliğinde Yakın Doğu Koleji öğrencisi Gülce Özsaltık, yeteneğiyle dikkat çeken genç isimlerden biri olmayı başardı.

Doğuştan işitme kaybı yaşayan Gülce Özsaltık, küçük yaşlardan itibaren sanatın iyileştirici gücüne sarıldı. Ailesinin ve öğretmenlerinin yakın ilgisi ile Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde sanatla iç içe bir kampüs ortamında büyüyen Gülce Özsaltık, resme olan ilgisi ve yeteneği ile kendisine renkli bir dünya yarattı. İmzasını taşıyan eserlerini, 2023 ve 2024 yıllarında açtığı kişisel sergilerle daha önce de sanatseverler buluşturan Gülce Özsaltık, resimleri ile İstanbul’da düzenlenen sempozyumda da büyük beğeni toplandı.

Raif Özdilek Asvaroğlu: “Gülce’nin kararlılığı ve yaratıcı ruhu, engelleri aşarak hayallerin peşinden gitmenin ne kadar anlamlı ve ilham verici olduğunu hepimize gösteriyor”

Yakın Doğu Koleji Müdürü Raif Özdilek Asvaroğlu, Gülce Özsaltık’ın elde ettiği bu başarıdan büyük mutluluk duyduklarını belirterek “Gülce’nin kararlılığı ve yaratıcı ruhu, engelleri aşarak hayallerin peşinden gitmenin ne kadar anlamlı ve ilham verici olduğunu hepimize gösteriyor” dedi. “Onun bu denli prestijli ve uluslararası bir platformda ülkemizi ve okulumuzu temsil etmesi hepimiz için büyük bir gurur vesilesidir” diyen Asvaroğlu, “Kendisini yürekten tebrik ediyor, başarılarının bundan sonraki süreçte de artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Avrupa Koklear İmplant Kullanıcıları Derneği tarafından düzenlenen bu sempozyumun, sadece bireysel başarıları sergilemekle kalmayıp, dayanışma, umut ve ilham duygularını da pekiştirdiğini belirten Asvaroğlu “Bu tür deneyimler öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerini artırıyor ve dünyaya daha açık bir perspektiften bakmalarını sağlıyor” ifadelerini kullandı.