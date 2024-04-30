12. Mormenekşe Enginar Festivali 3-5 Mayıs’ta yapılıyor

12. Mormenekşe Enginar Festivali Mormenekşe Kadınlar Birliği öncülüğünde “Enginar baş tacımız” sloganı ile 3-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

3 Mayıs saat 18.00’de kortej ile başlayıp 5 Mayıs 21.00’de “Ayna” konseri ile tamamlanacak festival kapsamında, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecek. Sergiler, eko gün ve “ Enginar Yemekleri Yarışması” yer alacak

Festivalin bu yılki etkinlikleri yitirilen değerlerden Ahmet Ertoprak, Hüseyin Özyaşar, Emine- Mustafa Ergazi anısına düzenlenecek.

12. Mormenekşe Enginar Festivali Salamis Bay Conti Resort Otel’de basın toplantısıyla tanıtıldı.

Basın toplantısında Festival Komitesi Eş Başkanı Erşen Ummanel ile diğer eş başkanlar Mehmet Ali Onaç, Ahmet Özyaşar ve Komite üyeleri festival ve program hakkında bilgi verdi.

Festival Komitesi Eş Başkanı Erşen Ummanel, festivali özelde Mormenekşe ve enginarı, genelde de Kıbrıs kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Umamnel, “Enginar baş tacımız” sloganı ile iyi bir festival sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ummanel, “Belediyenin ve kuruluşun ana veya büyük sponsorluğunu yapmadığı festivallerin gerçekleşmesi oldukça zordur. Fakat bizler kurduğumuz festival komitesi ile yaklaşık 3 aydır gece gündüz çalışmakta ve bir taraftan festivalin yapılabilmesi için gerekli maddi kaynağı sağlamaya çalışmakta,diğer bir taraftan ise festival etkinliklerini oluşturmaya çalışmaktayız.” dedi.

Ummanel, festivalin ana felsefelerinden biri olan Kıbrıs kültürünün bu yıl yine üzerinde durdukları önemli bir konu olduğunun altını çizdi.

Yapılan konuşmalarda festival kapsamında çıkarılan “Cinara Enginar Yemekleri” kitabının İtalya’da slow food gastronomi kütüphanesinde yer aldığı ayrıca Dünya Gurme Haritası’na eklendiği belirtilerek, Enginar Yemekleri Yarışması’nda yapılan yemeklerin ziyaretçilere de imkanlar ölçüsünde tattırılacağı belirtildi.

Yarışmanın ülkenin yemek kültürüne de önemli katkı sağladığına dikkat çekildi.