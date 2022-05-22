25. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bahar Şenliği çerçevesinde DAÜ Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Kulübü organizasyonuyla “12. DAÜ Sanat Buluşması” düzenlendi.

Ayhatun Ateşin küratörlüğünde yapılan etkinlikte katılımcılar sanat bilgisi ile sanat düşüncesinin nasıl bir araya getirileceğini uygulayarak öğrendi ve üreterek deneyim kazandı.

Sanat Buluşması kapsamında Cam, Seramik, Emaye, Resim, Baskı (Linol –Ahşap ), Karikatür, Fotoğraf, geri dönüşüm( Kağıt) uygulamalı açık atölyeleri yer aldı.