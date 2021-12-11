116 ölümün yalnızca 22’si tam aşılı

Fehime ALASYA

2 yıla yakın pandemiyle verilen mücadelede10 Aralık 2021 itibarıyla 116 kişi yaşamını yitirirken, bunlardan sadece 22’si tam doz aşılıydı. 112 kişi Pandemi Hastanesi’nde, 4 kişi ise hastaneye ulaşmadan yaşama veda etti.

Son 8 günde 15 kişi Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım bölümünde can verdi.

Pandemide mücadelede en fazla kayıp 19 kişinin ölmesiyle 2021 Ağustos ve Eylül ayında meydana geldi.

Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklardan elde edilen verilerde; Kasım ayına kadar art arda yaşanan kayıplarda yaş ortalaması ise 69.

Kasım ayında yaşama veda eden 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma isimli çocuk hastanın ölüm nedeni hala belirlenemese de ‘en genç’ ölüm olarak resmi verilere yansıdı. Nisan ayında hayatını kaybeden 101 yaşındaki bir hasta, Temmuz ve Ağustos aylarında yine 101 yaşındaki iki kadın hastanın hayatını kaybetmesi ile de 101 yaşlarındaki üç kişi ‘en yaşlı’ kayıplar arasında yer aldı.

En fazla kayıp, Ağustos ve Eylül ayında yaşandı, Sağlık Bakanlığı resmi verilerine göre; Ağustos ayında 19 kişi COVID-19 nedeniyle yaşama veda ederken, Eylül ayında ise 18 kişi hayatını kaybetti.

Ağustos ve Eylül ayında yaşanan ve yazın en yüksek kayıp rekorunun kırıldığı zaman diliminde hatırlanacağı üzere Lefkoşa’da yaşlı bakımevinde büyük bir bulaş meydana gelmiş, birçok yaşlı hayatını kaybetmişti.

1, 3, 7 ve 8 Aralık’ta 3’er kişi öldü. 4 Aralık’ta 2 kişi hayatını kaybederken 5 Aralık’ta ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Aralık ayında ölen 15 kişiden 9’unun aşısız olduğu dikkat çekti.

1 Aralık’ta hayatını kaybeden 3 kişiden ikisinin aşılı olduğu, birinin ise hatırlatma dozu olmadığı için aşısız sayıldığı öğrenildi.

Yine 3 Aralık’ta bir gün içinde hayatını kaybeden üç kişiden ikisinin aşılı olduğu, birinin aşısız olduğu kayıtlara geçti.

4 Aralık’ta yitirilen iki candan birinin de aşısız olduğu öğrenilirken, 5 Aralık’ta ölen bir kişinin de aşısız olduğu belirtildi.

7 ve 8 Aralık’ta hayatını kaybeden toplam 6 kişiden 5’i aşısız.

Evde ölümler…

Bu sürede Pandemi Hastanesi ölüm tablosunda yer alamayan 4 kişinin ölümlerinin ise ya yoğun bakıma girmeden ya pandemi hastanesine ulaşmadan meydana geldiği belirtildi.

Hayatını kaybeden kişilerin sağlık sorunlarında diyabet, kalp yetmezliği, hipertansiyon gibi kronik rahatsızlığı bulunduğu görülürken, kimisinin ise aort damarı yırtılması, emboli atması, beyin kanaması geçiren veya yoğun bakımda 24 saat dahi tedavi almadan meydana gelen bazı ölümler oldu.

En çok ölüm 70 ve 80’li yaş grubunda

116 hastadan iki çocuk kayıp ile 29 yaşındaki anne, 20’li yaşlara kadar olan yaş ortalamasında yer aldı.

En fazla ölüm 70’li ve 80’li yaş grubunda oldu. 40’lı yaşlarda 7 kişi, 50’li yaşlarda 18 kişi, 60’lı yaşlarda 15 kişi, 70’li yaşlarda 26, 80’li yaşlarda 31, 90’lı yaşlarda 9, 100’lü yaşlarda ise 101 yaşında olan 3 ölüm kayıtlara geçti.

Erken ve ani vedalar can yakmıştı…

Kıbrıs’ta Covid-19 Pozitif en küçük yaştaki ölüm 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın hayatını kaybetmesiyle yaşanmıştı.

Kasım ayında yaşama veda eden 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma isimli çocuk hastanın ölüm nedeni hala belirlenemese de ‘en genç’ ölüm olarak resmi verilere yansıdı.

Önce bebeğini kaybetmiş ardından kendi ölmüştü

Eylül ayındaki genç kayıp can yakmıştı. Eylül ayında 6 aylık hamileyken Covid-19 Pozitif olan ve Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan genç anne adayı önce bebeğini kaybetmiş, ardından kendisi de entübe edilmiş fakat tüm müdahalelerle rağmen hayata tutunamamıştı. Pandemi Hastanesi'nde bir süre yoğun bakımda tedavi gören, hamile olmasına rağmen 10 Ağustos'ta 6 aylık bebeğini kaybeden 29 yaşındaki A.F isimli kadın 5 Eylül’de yaşamını yitirmişti.

İlk kayıplar, Alman turistler…

Hatırlanacağı üzere; COVID-19 kaynaklı ilk kayıp, 2020 Mart ayında yaşanmıştı. Ülkedeki ilk vakalar arasında yer alan 73 yaşındaki Alman turist J.B. 28 Mart’ta yaşamını yitirmişti.

Alman turistin eşi 83 yaşındaki L.H.G.G isimli kadın ise 1 Nisan’da hayatını kaybetmişti.