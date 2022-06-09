11. Zeytin Karikatürleri Yarışması jürisi basına tanıtıldı    

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği iş birliğinde, 21. Uluslararası Zeytin Festivali – Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği kapsamında düzenlenen 11. Uluslararası Karikatür Yarışması uluslararası seçici kurul üyeleri Grand Pasha Otel’de düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Çakmak: Jüride yeniden yabancı misafir olması mutluluk verici

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Genel Sekreteri ve Düzenleme Kurulu üyesi Hüseyin Çakmak, basın toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, Covid –19 tedbirleri nedeni ile karikatür yarışması seçici kuruluna iki yıldır yabancı ülkelerden misafir çizer davet edilemediğini, sadece geçtiğimiz yıl Türkiye’den iki çizeri davet edebildiklerini anımsatarak,11. Uluslararası Karikatür Yarışması’nı yeniden yabancı ülkelerden misafir seçici kurul üyeleri ile birlikte gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Güngördü: 50 ülkeden, 179 çizer 488 eserle katıldı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Zeytin Festivali kapsamında, ,Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği iş birliğinde düzenledikleri Uluslararası Karikatür yarışmasının, 11’inci yılına girdiğini belirterek, bu yıl yarışmaya, 50 ülkeden, 179 çizerin 488 eserle katıldığını kaydetti.

Belediye – dernek iş birliğinde başlatılan yarışmanın, uluslararası karikatür camiasında kabul ve takdir gören bir yarışmaya dönüşmesinin gurur verici olduğunu belirten Güngördü, jürinin basın toplantısının ardından değerlendirmelere başlayacağını belirtti.

Covid 19 nedeniyle, yarışmanın 2 yıldır normal akışıyla yapılamadığını dile getiren Güngördü, tüm dünyayı derinden etkileyen can kayıplarına neden olan böyle bir salgının bir daha yaşanmamasını diledi.

Sanatın önemi ve gücünün bilinciyle Girne Belediyesinde göreve geldikleri günden beri, sanatı geliştirmek ve toplumda yaymak için çalışma yaptıklarını belirten Güngördü, sanat dalları içinde karikatürün ayrı bir öneme ve güce sahip olması nedeniyle bu yarışmayı düzenlediklerini ifade etti.

Sanatın ve sanatçının, toplumda sevgi, hoşgörü ve barış kültürünün gelişmesinde çok önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Güngördü, içinde bulunulan coğrafyada en büyük ihtiyacın bu kültürün geliştirilmesi olduğunun altını çizdi.

Sevgi , barış ve hoşgörü kültürünün toplumda kökleşmesinin, çocukların erken yaşlardan itibaren sanata yönlendirilmesiyle mümkün olabileceğini vurgulayan Güngördü, uluslararası karikatür yarışmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Açılışta ayrıca, yaşama veda eden dünyaca ünlü Türk karikatürist Latif Demirci için de saygı duruşunda bulunuldu.

Jüri

11’inci Uluslararası Karikatür yarışma jürisi, Sırrbistan’dan Spiro Radulovic, Romanya’dan Marian Avramescu, İran’dan Saeed Sadeghi, Türkiye Cumhuriyeti’nden Aşkın Arancıoğlu, Sevda Deniz Anıl,Mehmet Selçuk, KKTC’den Nidai Güngördü, Serhan Gazioğlu , Hüseyin Çakmak, Selen Selışık, Derman Atik ve Musa Kayra’dan oluşuyor.

Toplantıda söz alan jüri üyeleri, Uluslararası karikatür yarışması düzenleyen Girne Belediyesini kutlayarak, yarışmada yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Toplantıda daha sonra, Covid 19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarındaki yarışmalarda dereceye giren ancak salgın kısıtlamaları nedeniyle ödüllerini almayan çizerlere ödülleri verildi.

2020 yılında düzenlenen 9’uncu Uluslararası Karikatür yarışmasında serbest konulu bölümde büyük ödülü kazanan İranlı çizer Ali Rastoo, 2021 yılında 10’uncu Uluslararası Karikatür yarışmasında serbest konulu bölümde Altın Zeytin Ödülü ve Girne Belediye Başkanı Özel Ödülünü alan Aşkın Ayrancıoğlu, aynı yıl, zeytin konulu bölümde Gümüş Zeytin ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler derneği ödülü kazanan Sırp çizer Spiro Raduloviç’e ödülleri verilirken, 2010’daki yarışmanın zeytin konulu bölümde Türkiye’den büyük ödülü kazanan Muammer Kotbaş ‘ın ödülü de, Aşkın Ayrancıoğlu tarafından alındı.

Toplantının ardından jüri, değerlendirmelerine başladı.

50 ülkeden,179 çizerin 488 eseri değerlendirilerek, 1 haftalık askı sürecinin tamamlanmasının ardından, geçici sonuçlar açıklanacak.

11’inci Uluslararası Karikatür Yarışması kazananlara, ödülleri ekim ayında gerçekleşecek 21’inci Zeytin Festivali’nde alacak.