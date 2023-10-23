11 milyon TL’lik vurgunla suçlanıyor!

Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir GSM operatöründe Müdür Yardımcısı olarak çalıştığı süreçte, sanal bahis sitesinin toplu SMS’lerinden elde edilen 11 milyon 900 bin TL’yi kendi hesabına aktarmakla suçlanan ve bir süredir aranan zanlı Ercan’dan çıkış yaparken tutuklandı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, 2022 yılı Şubat ayında Kıbrıs’ın kuzeyi geneline toplu SMS gönderen “Vidobet” isimli sanal bahis sitesi ile ilgili yapılan soruşturmada SMS’lerden elde edilen gelirlerin 5 milyon 960 bin TL’lik kısmının zanlının hesabına yatırıldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, bahsi geçen dönemde zanlıdan izahat istendiğinde söz konusu paraların SMS işlemlerinin hızlandırılması için hesabına yatırıldığını söylediğini aktardı.

Polis, yapılan ileri soruşturmada 2018-2021 yılları arasında bir GSM operatöründe Müdür Yardımcısı olarak görev yapan zanlının iki adet sahte kullanıcı ismi ile SMS satışı yapıp, şirkete ait 11 milyon 900 bin TL’yi kendi hesabına aktardığını açıkladı.

Polis, aranan şahıs olan zanlının 21 Ekim 2023 tarihinde ülkeye giriş yaptığını ancak kaldığı otelde tespit edilemediği için tutuklanmadığını, önceki gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparken yakalandığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının suç ortağının arandığını ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.