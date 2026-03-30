“11 kişilik kriz masasında müzakereler başlıyor”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Başbakanla yapılan toplantının ardından kriz masası kurulduğunu ve müzakerelere başlanacağını açıkladı.

Maviş, “Bir kriz masası kuruldu. Sendikalardan 6 kişi, 5 de bakan olacak. Toplam 11 kişilik bir kriz masasında müzakerelere başlıyoruz. Biz Ahmet Serdaroğlu, Güven Bengihan, Arslan Bıçaklı, Mustafa Yalınkaya, Süleyman Gelener ve Adnan Zekai temsil edecek. Hükümet kanadından da Tarım Bakanı, Ekonomi Bakanı, Maliye, İçişleri ve Çalışma Bakanı’ndan oluşan bir ekiple hızlı bir şekilde müzakerelere başlıyoruz” dedi.

Müzakerelere ilişkin beklentilerini dile getiren Maviş, “Temennimiz masaya verilerin konularak bir karar üretilmesidir. Beklentimiz açıktır bu kararın geri çekilmesi veya 3 ayda bir hayat pahalılığının organize edilmesidir” ifadelerini kullandı.

Maviş, “Niyet uzlaşı ise grevin kısa sürede biteceğini düşünüyoruz. Yasa geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecek” dedi.