11 bölge yine susuz kalacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Değirmenlik Belediyesi'nin Ercan havaalanı çemberinde yaptığı temizlik çalışması sırasında, Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine su temin projesi kapsamında güney hatlarını besleyen içme suyu sistemine “hasar verildiğini” açıkladı.

Arıza giderilene kadar Kıbrıs’ın kuzeyinin güney kesiminde bulunan hatlara su verilemeyeceği belirtilen açıklamada, arızadan etkilenecek bölgeler şöyle açıklandı:

“Kırklar, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Akıncılar, Türkmenköy, Akdoğan, Beyarmudu, Çayönü ve Güvercinlik.”

Bugün itibarı ile su kesintisi yapılıp onarım çalışmasına başlanacağı kaydedilen açıklamada, onarım çalışmaları sırasında Ercan bölgesinden Güvercinliğe kadar olan bölgeye su sağlanamayacağı ifade edildi ve şunlar kaydedildi:

“Arızanın tamamlanacağı döneme kadar yerel içme- kullanma suyu kaynaklarımızdan su sağlanacaktır. Bu süreçte halkımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz ermektedir. Süreç içerisinde halkımıza ve belediyelerimize gerekli bilgilendirmeler basın yoluyla yapılacaktır. Yapılacak olan kazı, bakım-onarım ve temizlik çalışmalarında Su İşleri Dairesi’yle irtibata geçilerek güzergahlar hakkında bilgi alınması, bundan sonra olası bir arızanın oluşmaması açısından büyük önem arz etmektedir”