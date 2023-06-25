11.00 itibariyle seçime katılım oranı yüzde 5

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, saat 11.00 itibariyle seçimlere yönelik genel katılımın yüzde 5,57 olduğunu açıkladı.

Şehit Tuncer İlkokulu’nda oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Şefik, şu anki verilere göre, seçime katılımın çok düşük olduğunu ifade ederek, “Umarım Pazar rehavetidir ve katılım yükselir. Bu kadar eziyet ve masrafa göre az katılım üzücü olur” dedi

Şefik, kazalara göre katılıma ilişkin detayları şöyle paylaştı:

Lefkoşa: Yüzde 4

Mağusa: Yüzde 5,23

Girne: Yüzde 5,10

Güzelyurt: Yüzde 5,5

İskele: Yüzde 5,81

Lefke: Yüzde 7,69