1000 dönüm kül oldu!

Ağıllar köyündeki tepelik arazide dün öğlen saatlerinde meydana gelen yangında, yaklaşık 1000 dönümlük alanın alevlerle teslim olduğu açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, 1000 dönüm içerisindeki; maki bitki örtüsü, muhtelif sayıda selvi, harup, zeytin ve çam ağaçları ile 15 dönüm arpa, 25 dönüm buğday ve 8 dönümlük alan içerisindeki 50 adet limon ile 4 adet zeytin ağacı yanarak zarar gördü.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

“İtfaiyemizin elinde dağlık arazilere erişecek araçlar olsaydı, bu yangın bu noktalara gelmeden önlenebilirdi”