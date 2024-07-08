1000 dönüm kül oldu!
Ağıllar köyündeki tepelik arazide dün öğlen saatlerinde meydana gelen yangında, yaklaşık 1000 dönümlük alanın alevlerle teslim olduğu açıklandı.
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Ağıllar köyündeki tepelik arazide dün öğlen saatlerinde meydana gelen yangında, yaklaşık 1000 dönümlük alanın alevlerle teslim olduğu açıklandı.
Polisten yapılan açıklamada, 1000 dönüm içerisindeki; maki bitki örtüsü, muhtelif sayıda selvi, harup, zeytin ve çam ağaçları ile 15 dönüm arpa, 25 dönüm buğday ve 8 dönümlük alan içerisindeki 50 adet limon ile 4 adet zeytin ağacı yanarak zarar gördü.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
“İtfaiyemizin elinde dağlık arazilere erişecek araçlar olsaydı, bu yangın bu noktalara gelmeden önlenebilirdi”
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