İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, dün öğle saatlerinde başlayan ve ardından gece yarısı yeniden alevlenen Ağıllar bölgesindeki yangının ardından, İtfaiye biriminin araç ve ekipman eksikliklerine dikkat çekti.

Sadıkoğlu, bölgedeki itfaiye personelin işin ehli olduğunu ve gösterdiği üstün performans sayesinde yangınların kontrol altına alınabildiğini kaydederek, “İtfaiyemizin elinde dağlık arazilere erişecek araçlar olsaydı, bu yangın bu noktalara gelmeden önlenebilirdi.” dedi.

TAK muhabirine yangına ilişkin bilgi veren Sadıkoğlu, sabah saatlerinde yangının tamamen kontrol altına alındığını, ancak yeniden alevlenme olmaması için soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Sadıkoğlu, İtfaiye, Sivil Savunma ve Belediye personelinin ve askerin hummalı çalışmalarıyla yangının kontrol altına alınabildiğini belirtti.

“İçinde bulunduğumuz sıcak havalarda çok daha dikkatli ve duyarlı olmalıyız”

Sadıkoğlu, özellikle yangın süresince tüm imkansızlıklara rağmen İskele İtfaiyesi personelinin üstün gayret gösterdiği ve profesyonel bir şekilde çalıştığını söyleyerek, birimin araç anlamında büyük bir eksiklik içerisinde olduğunu gözlemlendiğini, mevcut araçlara yeterli hizmeti veremediğini, dağlık olan kesimlere erişemediğini ifade etti.

Unimog tarzında ormanlık arazilerde işe yarayabilecek araçlarla yangının önüne çok daha önceden geçilebileceğini dile getiren Sadıkoğlu, ardından gelen Sivil Savunma Teşkilatı araçlarıyla daha etkin müdahalenin başladığını kaydetti.

Yangına 2 tane askerden, bir tane ise Türkiye Cumhuriyeti’nden olmak üzere 3 helikopterle de müdahale edildiğini belirten Sadıkoğlu, Türkiye’den bir uçağın da müdahale etmek üzere hazır durumda olduğu bilgisini aldığını belirtti.

Belediye Başkanı Sadıkoğlu, bu süreçte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Türkiye Büyükelçiliği’nin de yakın takipte olduğunu söyledi.

Yangının yol kenarında ekili bir tarlada başlamış olmasının, yangın sebebinin atılan bir sigaradan olabileceği yönünde tespitleri olduğunu ancak bunun kesinleşmediğini ifade eden Sadıkoğlu, halka özellikle içinde bulunulan sıcak havalarda çok daha dikkatli ve duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Sadıkoğlu, yangın ve olası afetlere ilişkin bölgede bilgilendirme toplantıları yapmaya devam ettiklerini ve özellikle yangın olasılığının azaltılması için yol kenarındaki tarlaların biçilmesinin önemine vurgu yaptıklarını söyleyerek, “önce tedbir” dedi. Sadıkoğlu, bu süreçte kenetlenen, anında seferber olan tüm yetkili birimlere ve bölge halkına teşekkür etti.

Haber: Cemre Peral Yanıker (TAK)