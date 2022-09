YENİDÜZEN-ÖZEL

Lefkoşa ve civarındaki büyük marketlerdeki ‘Alışveriş Sepeti’ndeki fiyat değişiklikleri şaşırtmaya devam ediyor… Farklı marketlerde aynı marka ve gramajdaki ürünlerin fiyat farkı yanı sıra farklı marka fakat aynı ölçüdeki fiyat farkları da dikkat çekiyor…

Son dönemlerde çok sık konuşulan sıvı yağ, tuvalet kağıdı, ton balığı, tereyağı gibi ürünlerin fiyatları bahsi geçen farklılıklar arasında yer aldı.

Fiyatı her markette aynı olan tek ürün çeşidi aynı marka beyaz et oldu. Kırmızı et fiyatları ise her markette yarı bir fiyat buldu.

Bu hafta yapılan fiyat araştırmasında, Kiler, Molto, Erülkü ve Önder Süpermarketlerdeki temizlik malzemeleri, market bölümü, et ve alkollü içecek reyonları mercek altına alındı.

100 TL’ye de, 135 TL’ye de tuvalet kağıdı…

Bazı marketlerde marka farklarına göre benzer ölçüde ürünlerde 100 TL ile 135 TL arası fiyat farkları görüldü.

Konserve ton balığı ve tuvalet kağıtları bahsi geçen ürünlerde birer örnek oluşturdu. Buna göre; bir markette 52 TL olan ton balığı, bazısında 45 TL olarak raflarda yer alırken, tuvalet kağıtları ise aynı sayıda, farklı markalarda farklı fiyat buldu. 100 TL’den başlayan tuvalet kağıtları, 135 TL’ye kadar farklı marka ile karşımıza çıktı.

Aynı gramaj, aynı marka, farklı market, farklı fiyat!

Tereyağı ve çamaşır deterjanları gibi bazı ürünler aynı ölçü ve markada tüm marketlerde farklı fiyat buldu. 45,90 TL’den başlayan deterjan fiyatı 69,99 ve 76,99 TL olarak üç markette de farklılık gösterdi.

Bazı tereyağı markalarında ise 65 TL’den başlayan fiyat, marketine göre 75 TL’ye kadar yükseldi. Yine benzer örnekler arasında zeytinyağı da yer aldı. 500 ml. Bir şişe zeytin yağının fiyatı 36 TL’den başlayıp 43 TL’ye kadar çıktı.

Beyaz ette tek fiyat!

Beyaz et fiyatlarında Kırnı ürünlerinin tümünün, dört markette de aynı fiyat üzerinden satışa sunulduğu da dikkat çekti.

Haberde konu olan tüm marketlerde Kırnı tavuk çeşitlerinin birim fiyatı aynı rakamları içerdi. Erülkü’de 57,49 TL olan tavuğun birim fiyatı Molto, Önder ve Kiler’de de aynı rakamdan reyonlarda yer aldı.

Kırmızı ette fiyat farkı…

Kırmızı et fiyatları ise Beyza ette olduğu gibi aynı rakamları görmek mümkün olmadı. Neredeyse tüm marketlerdeki fiyatlar kuzu şiş ve dana az yağlı kıymanın kilosunda farklılık görüldü.

175 TL’den başlayan kıymanın kilosu, 189 TL’ye kadar alıcı buldu. Kuzu şişin kilosu ise 207,90 TL’den başlayarak 255 TL’ye kadar çıktı.

Birçok markette özellikle kırmızı ette günden güne fiyatlarda indirim kampanyaları yaşandığı da dikkat çeken bir diğer yarıntı oldu.

Market mukayesesi: Bazı marketlerde fiyatlar geriledi!

Öte yandan YENİDÜZEN’in üç haftadır yayınlanan ‘Alışveriş Sepetindeki’ ürünler incelendiğinde bazı marketlerin kendi içerisindeki fiyat değişimi de dikkat çekti.

İlk fiyat listemizde yer alan Molto Market’in 6,50 TL olan somun ekmek fiyatının bu hafta 4,50 TL’ye çekildiği, bunun gibi benzer bazı ürünlerde fiyatların gerilediği dikkat çekti.

Buna göre; kola, alkollü içki, tereyağı, kahve gibi bazı ürünlerde fiyatlar düştü.

Erülkü Süpermarkette de alışveriş listesine giren birkaç kalem üründe az da olsa fiyat gerilemeleri görüldü.