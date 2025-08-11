Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

Türkiye'de Balıkesir Sındırgı ilçesinde dün 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin ardından 100'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandığını duyurdu.

Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi. AFAD, saat 19.53'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.



Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi. Depremin ardından 20 artçı sarsıntı yaşandı. Sındırgı'da çöken bir binanın enkazında kalan 6 kişi kurtarıldı. Enkazdan kurtarılan 81 yaşındaki vatandaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bölgede 12'si metruk toplam 16 binanın yıkıldığı, yaralanan 29 vatandaştan durumu ağır olan kimsenin bulanmadığı bildirildi.

Artçı sayısı 100'ü aştı

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntılar da devam ediyor.

AFAD'ın verilerine göre dün saat 23.49 itibarıyla ilçede en büyüğü 4.6 olmak üzere 84 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sındırgı'da depremin ardından geçen 4 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 7'sinin büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçti.

Saat 20.01'de 4.6, saat 20.04'te 4.1, saat 20.06'da 4.00, saat 20.32'de 4.2, saat 21.27'de 4.1, saat 21.31'de 4.2 ve saat 22.12'de 4.1 büyüklüklerinde depremler oldu.

Sarsıntılar ilerleyen saatlerde de devam etti.

Sındırgı son olarak saat 01.59'da 4.0, 02.10'da ise 3.3'le sallandı.

Depremlerin derinliklerinin 5,61 ila 22,47 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.