Arkeologların önündeki engeller kaldırılacak, çalışma alanları genişletilecek

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, arkeoloji ve kültürel miras alanında görev yapan bilim insanlarının karşılaştığı ciddi engellerin üstesinden gelmek için güçlü bir destek ve çözüm süreci başlatacaklarını açıkladı. Erhürman, bu alanda yaşanan zorlukların sadece bilim insanlarını değil, ülkenin eğitiminden turizmine kadar birçok sektörünü etkilediğine dikkat çekti.

Erhürman’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım:

“Arkeoloji ve kültürel miras alanında çalışan bilim insanlarımızla buluştuk.

Derin bilgileri ve uluslararası alanda deneyimleri var.

Bir de işlerini yapmaya çalışırken karşılaştıkları kıyamet kadar sorun. Kıbrıs'ın kuzeyinde kazı yaparken de, yaptıkları çalışmaları yayımlarken de, uluslararası toplantılarda sunarken de bir sürü engelle karşı karşıya kalıyorlar.

Önlerini açmak zorundayız. Onların önünü açmak, yalnızca arkeoloji ve kültürel miras alanında değil, eğitimden turizme kadar pek çok başka alanda da bu ülkenin, bu adanın önünü açmak demek.

Kültürel Miras Teknik Komitesi uzun yılardan beri teknik komiteler içerisinde en başarılı çalışmaları ortaya koyanlardan biri. Bu Komite'nin çalışmalarını aktif biçimde destekleyecek, çalışma alanını genişleteceğiz.

Cumhurbaşkanlığı'nda, arkeologlarımızdan ve kültürel miras alanında çalışan bilim insanlarımızdan oluşan, sürekli ve düzenli görev yapan bir Komisyon devrede olacak.

Bu adanın kültürel mirasının iki eşit sahibinden biriyiz. Liyakat esasına göre seçilmiş, yetişmiş insan gücümüzle bu alandaki engelleri ortadan kaldıracağız.”