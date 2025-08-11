YENİDÜZEN

Diyabet tanısı almış bireyler, sürekli glikoz ölçüm sistemlerinde kullanılan sensörler için talep edilen ek ücretin kaldırılması talebiyle Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı, bakanlığa siyah çelenk bıraktı.

Eylemde okunan açıklamada, yapay pankreas özelliğini kapsayan sensörlerin hayatî önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamayı okuyan Rahme Güryaylı, insülin pompa cihazlarının olmazsa olmazı olan sensörlerin daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığı ancak yüksek maliyet gerekçesiyle artık cihazlara uyumlu olmayan sensörlerin verilmek istendiğini belirtti, bu durumun hem ekonomik yük hem de ciddi sağlık riski anlamına geldiğini ifade etti.

Diyabet hastaları, karbonhidrat dengesi için özel beslenme gerekliliği, ani unutkanlık, asabiyet, sık idrara çıkma, plansız kilo kaybı, yaraların geç iyileşmesi, organ kaybı korkusu, sabah uyanamama endişesi ve koma riskinin hayatlarını sürekli tehdit ettiğini dile getirdi. Açıklamada, sensörlerin şeker düşüş ve yükselişlerini önleyerek tedavi maliyetlerini düşürdüğü vurgulandı.

Eylemciler, taleplerini şu şekilde sıraladı:

Mevcut cihazlara uygun sensörler için talep edilen ek ücretin ivedilikle kaldırılması, bu tür temel sağlık hizmetleri ve erişimlerin herkes için eşit ve ücretsiz olması, her yıl uygulanan kurul raporu alma zorunluluğunun kolaylaştırılması.

Diyabet hastaları, “En kısa zamanda sonuç bekliyoruz, yarın sabahımız belli değil” vurgusu yaptı.