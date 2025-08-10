Simon Aykut’un itirazları dava sürecini geciktiriyor

Kıbrıs Cumhuriyeti basınında bugün yer alan bir haberde Kıbrıs’ın kuzeyindeki Kıbrıslı Rum mallarıyla ilgili olarak geçen yıldan bu yana Güney’de tutuklu bulunan AFİK Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’la ilgili davaya yer verildi.

Politis gazetesi “İtirazlar Davayı Geciktiriyor” başlıklı haberinde, Aykut’un ortaya koyduğu birbirini izleyen prosedürlerin davayı geciktirdiğini yazdı.

Ağır cezada görülen davada henüz ilk iddia makamı (savcılık) tanıklarının ifade verdiğini ve bunların sayısının 100’ü geçmesinin beklendiğini kaydeden gazete, 75 yaşındaki Aykut’un serbest kalmak için “Kıbrıs Cumhuriyeti” yasalarının kendisine sağladığı her türlü imkanı kullandığını belirtti.

Gazete, aynı konuyla ilgili Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davalarla kıyaslandığında, Aykut davasının en ciddi ve büyük boyutlara sahip dava olduğunu yazdı.

En belirgin farkın, Aykut’un, 1974 öncesinde Kıbrıslı Rumlara ait arazilere satış amaçlı turistik kompleksler inşa etmek suçlaması olduğunu kaydeden gazete, diğer davalardaki sanıkların ise Kıbrıs’ın kuzeyinde gayrimenkul satışı için reklam yapan emlakçılar olduğuna işaret etti.

Gazete, davanın seyrinde gecikmeler yaşandığını ileri süren Aykut ve avukatlarının, birbirini izleyen itirazlar ve ortaya koyduğu taleplerinin davanın gecikmesinin esas nedenleri olduğunu yazdı.

242 suçlamayla karşı karşıya olan Aykut’un sağlık durumunun da mahkemeyi fazlasıyla meşgul ettiğini kaydeden gazete, davanın önümüzdeki eylül ayında devam edeceğini ekledi.