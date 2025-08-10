Arapköy’de dağlık arazide erkek cesedi bulundu
Arapköy’de, Garga Suyu Tırmanış Alanı mevkiindeki dağlık arazide bugün öğle saatlerinde cansız bir erkek bedeni bulundu.
A+A-
Arapköy’de, Garga Suyu Tırmanış Alanı mevkiindeki dağlık arazide bugün öğle saatlerinde cansız bir erkek bedeni bulundu.
Polis, saat 14.00 sıralarında bulunan cesedin Gazimağusa’da yaşayan 44 yaşındaki Cem Kortan’a ait olduğunu açıkladı.
Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
Bu haber toplam 328 defa okunmuştur
Etiketler : cansız beden, arapköy