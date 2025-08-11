Hasan Ertüz, hayatını kaybetmiş şekilde bulundu
Lefkoşa’da dün öğle saatlerinden bu yana aranan 84 yaşındaki Hasan Ertüz hayatını kaybetmiş şekilde bulundu.
Ertüz’ün kaybolduğunu ve arandığını duyuran Aslı İzveren isimli yurttaş, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ertüz’ün hayatını kaybetmiş şekilde bulunduğunu duyurdu. Ertüz’ün Lefkoşa – Dereboyu bölgesinde, eski Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) binası karşısında hayatını kaybetmiş şekilde bulunduğu öğrenildi.
