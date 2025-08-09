Lefkoşa28 °C

  3. Güneydeki Meteorolojiden turuncu uyarı
Güneydeki Meteorolojiden turuncu uyarı

Güneydeki Meteorolojiden turuncu uyarı

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, 43 derece kadar yükselecek hava sıcaklığı nedeniyle bugün için turuncu uyarı yayımladı. 

“Sigmalive” internet sitesinin haberine göre, yayımlanan uyarı bugün saat 11.00-17.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Uyarıda; ayrıca hava sıcaklığının iç kesimlerde 43 dereceye, güney ve batı sahillerinde 34 derece, dağlık kesimlerde ise 34 dereceye ulaşacağı da ifade edildi.

