Güneydeki Meteorolojiden turuncu uyarı

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, 43 derece kadar yükselecek hava sıcaklığı nedeniyle bugün için turuncu uyarı yayımladı.

“Sigmalive” internet sitesinin haberine göre, yayımlanan uyarı bugün saat 11.00-17.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Uyarıda; ayrıca hava sıcaklığının iç kesimlerde 43 dereceye, güney ve batı sahillerinde 34 derece, dağlık kesimlerde ise 34 dereceye ulaşacağı da ifade edildi.