Kıbrıslı Rumların sağlıklı yaşam yılı 65

Kıbrıslı Rumların sağlıklı yaşam sürelerinin 65 olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ta, 2023 yılı için sağlıklı yaşam yılının 65 olarak belirlendiğini, Avrupa Birliği'nde ise bunun daha düşük, 63.1 yıl şeklinde kaydedildiğini yazdı.

Gazete Kıbrıs'ın güneyinde kadınlar için sağlıklı yaşam süresi ortalamasının 65.7 yıl, erkeklerde ise 64.5 yıl olduğunu belirtti.

Habere göre ortalama yaşam süresi ise kadınlarda 85.3 yıl, erkeklerde ise 81.3 yıl.

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise yine Eurostat verilerine dayanarak Avrupa Birliği’nde 16 yaş ve üzeri kişilerin tıbbi muayene veya tedavi için karşılanmamış ihtiyaçları olduğunu beyan edenlerin oranın yüzde 3.8; adanın güneyindeki bu rakamın ise yüzde 0.2 olduğunu yazdı.